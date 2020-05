Regioni-governo, sfida sulle distanze al mare e al ristorante: “Noi vogliamo accorciarle in autonomia”. Serrato confronto in corso in queste ore: le Regioni vogliono accorciare a un metro le distanze nei ristoranti (invece che due) e al mare i lettini a un solo metro mezzo di distanza. Un documento dei governatori che spiega anche i ritardi nell’atteso annuncio delle riaperture di bar e ristoranti per lunedì, che dovrebbero essere confermate. Ma appunto, con quali regole? La sfida si sta consumando proprio in queste ore, il governo ha dato un primo no alle Regioni. Ma è proprio sulle distanze che si gioca la vera partita per tantissime attività commerciali. ÉPerchè per i ristoratori dovere dividere la sala per quattro, dando quattro metri quadrati a cliente, significherebbe una gravissima penalizzazione, tanto che in molti non vogliono riaprire. Il documento delle Regioni è stato sottoscritto da tutti i governatori.

L'articolo Regioni-governo, sfida sulle distanze al mare e al ristorante: “Noi vogliamo accorciarle in autonomia” proviene da Casteddu On line.