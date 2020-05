Verso la riapertura di bar e ristoranti in Sardegna: ordinanza di Solinas attesa entro lunedì

Lunedì 18 maggio potrebbe essere la data indicata per la riapertura di bar e ristoranti in Sardegna. Si attende solo l’ordinanza del presidente della giunta regionale Christian Solinas che potrebbe arrivare nel week end (dovrebbero arrivare anche i regolamenti).

Mercoledì scorso il Governatore aveva dichiarato che avrebbe elencato oggi quali attività avrebbero avuto la possibilità di riaprire, ma la conferenza stampa è saltata. Al momento Solinas sta dialogando con le altre regioni allo scopo di arrivare a una riapertura generalizzata in tutta Italia. Lunedì dovrebbe essere anche la data per la riapertura degli aeroporti ai voli privati. Mentre per le spiagge occorrerà attendere un’altra settimana.