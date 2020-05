Assemini, la denuncia: “Portafoglio rubato in pieno giorno dalla mia pizzeria”

Un furto avvenuto nella pizzeria “I 4 Venti” in via Cagliari, ad Assemini. Un portafoglio portato via oggi, verso mezzogiorno. Questa la denuncia (per il momento solo verbale e ‘supportata’ da alcuni filmati) fatta da Andrea Mancosu, 29 anni, titolare della pizzeria: “Il portafoglio è di un mio dipendente. Le immagini mostrano un uomo che prima entra nel locale e poi, dopo qualche minuto, esce con tra le mani un portafoglio. Abbiamo dei sospetti su un malvivente africano che avrebbe già compiuto fatti simili”, afferma Mancosu. Il dipendente, contattato da Casteddu Online, racconta la sua versione dei fatti: “Stavo svolgendo i classici lavori quando è entrato l’uomo, mi ha chiesto dove si trovasse via Pisa, gli ho dato le indicazioni e poi, lui, è uscito, ma mi sono insospettito perchè l’ho visto un po’ agitato. Mi sono avvicinato alla cassa e ho scoperto che non c’era più il mio portafoglio. Dentro, oltre ai soldi, c’erano anche la patente di guida, il codice fiscale e una carta prepagata”.

“Sono andato dai carabinieri, erano le tredici. Mi hanno parlato attraverso una finestra, dicendomi di ritornare domani con due mie fotografie, penso per poter fare le pratiche per rifarmi la patente”.

