Centomila euro per le imprese di Terralba, a sostegno delle riaperture

Al vie le domande per il contributo comunale. Il sindaco Pili: “Cerchiamo di fare la nostra parte, nei limiti delle disponibilità”

Il Comune di Terralba ha stanziato 100 mila euro dal proprio bilancio in favore del sistema produttivo del paese. Una cifra che potrebbe crescere nel caso in cui l’amministrazione guidata dal sindaco Sandro Pili riesca a reperire ulteriori risorse. Il contributo una tantum per ora è riservato alle attività interessate dai provvedimenti di sospensione previsti dai dpcm dell’11 e del 22 marzo. Oltre alla sospensione dell’attività stabilita per legge, quale requisito per poter accedere al contributo anche l’essere in attiva e in esercizio alla data del 29 febbraio 2020 e alla data di presentazione dell’istanza, e avere sede operativa (o sede legale per le attività prive di sede fissa) nel Comune di Terralba. “Sebbene consapevoli che per combattere la crisi economica eccezionale derivante dalla emergenza sanitaria in corso, servono misure eccezionali soprattutto statali e regionali”, commenta il sindaco del paese, “per noi è essenziale e prioritario fare la nostra parte, nei limiti della disponibilità finanziaria, e quindi stare vicino e sostenere (seppur con risorse limitate) anche economicamente il comparto produttivo locale, messo a dura prova dall’emergenza Covid-19, che ha comportato la sospensione totale di oltre duecento attività”.

“Non intendiamo trascurare le ulteriori attività che sebbene non sospese dai dpcm del mese di marzo, hanno comunque subito una diminuzione patrimoniale a causa dell’epidemia Covid 19, per le quali ci si riserva, ed è nostra volontà, di valutare la concessione di un contributo alla luce delle proprie disponibilità finanziarie”. “Abbiamo deciso di pubblicare ora l’avviso, in concomitanza dell’auspicata riapertura delle attività, al fine di aiutare le imprese che per poter aprire devono sostenere anche delle spese”, conclude il sindaco Pili, “al fine di adeguare le proprie procedure, i locali e le attrezzature nel rispetto dei protocolli sanitari definiti per ciascun settore al fine fronteggiare l’emergenza sanitaria”. Le imprese possono presentare domanda fino al 25 maggio prossimo.

Venerdì, 15 maggio 2020

