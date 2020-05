Quartu apre il suolo pubblico a bar e ristoranti: “Potete già inviare le domande per gli ampliamenti”

L’Amministrazione comunale, consapevole della grave situazione di crisi che affligge il settore della somministrazione di alimenti e bevande e della ristorazione in conseguenza dell’emergenza Covid 19, intende attivare tutte le possibili azioni di competenza per sostenere tali settori.

Alla data odierna, fino al 17 maggio, gli esercizi di somministrazione e ristorazione sono autorizzati, ai sensi delle ordinanze regionali, alla sola vendita di cibo da asporto. Si è in attesa dell’emanazione delle disposizioni per la riapertura del servizio diretto al cliente, per le quali sono al momento disponibili la bozza del Dl ‘Rilancio’, che prevede l’esonero dal pagamento della TOSAP e del COSAP dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 e il documento tecnico Inail relativo al settore della ristorazione, scaricabile al link https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-doc-tec-ipotesi-rimod-misure-cont-ristoraz- covid-2.pdf.

L’Assessorato alle Attività Produttive si rende sin d’ora disponibile a valutare le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, al fine di accelerare l’azione di supporto agli esercenti attraverso l’incremento della superficie necessaria per il rispetto delle distanze senza costi aggiuntivi. La definizione dei provvedimenti effettivi di concessione potrà avvenire esclusivamente dopo l’emanazione delle norme nazionali e regionali.

L’invio delle domande da parte degli interessati, corredata dalla planimetria dello spazio pubblico richiesto e descrittiva della disposizione degli arredi ai sensi del documento tecnico Inail sopra citato, nonché delle eventuali opere di edilizia libera (che dovranno essere immediatamente rimosse alla fine dell’emergenza e comunque entro la data del 31 ottobre 2020) potrà, comunque, avvenire già da domani con la trasmissione della domanda agli indirizzi Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Ciò consentirà agli uffici (pienamente operativi sebbene in ‘lavoro agile’ e quindi non in sede) di avviare le istruttorie e lo studio di eventuali necessarie modifiche al traffico veicolare. Di conseguenza permetterà di accelerare il rilascio delle autorizzazioni, una volta che queste risulteranno possibili ai sensi di legge.