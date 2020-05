“Cagliari, la città vietata a noi sportivi: perché le palestre a cielo aperto sono tutte sigillate?”

Ma Cagliari non era la città dello sport? Con le palestre chiuse e senza sapere quando potranno e riaprire e come, noi sportivi stiamo pagando un dazio enorme: dopo essere stati chiusi in casa 2 mesi “allenandoci “nel miglior modo possibile. Ora oltre il danno anche la beffa: tutte le stazioni attrezzate per fare esercizi a corpo libero come trazioni e parallele, sono sigillati !!! E questo in tutti i parchi di Cagliari, da Monte Claro e Monte Urpinu e nelle aree verdi pubbliche!!!Io purtroppo non ho i soldi per potermi comprare l’attrezzatura per allenarmi in casa e non vedo tutto questo rischio a lasciare accessibile quelle zone per noi sportivi soprattutto ora che sta cominciando l’estate ed è anche piacevole stare all’aria aperta ed allenarsi per rinforzare il sistema immunitario ,visto che ormai siamo a contagi zero!!! Bisogna dare dei segnali di apertura e dare fiducia a noi cittadini invece che penalizzarci ancora….abbiano bisogno di ripartire!!!

Gianluca di Cagliari

