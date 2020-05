Quartu, chiude anche lo storico pub King Cross: “Abbiamo aspettato lo Stato, ma è passato troppo tempo”. Una lettera aperta per dire arrivederci: Giulio e Andrea, i bravissimi gestori del pub di Quartu in via Cagliari alzano bandiera bianca ma promettono di avere un piano B per riaprire in futuro: “Ciao ragazzi , chi Vi scrive sono Giulio ed Andrea , quei due ragazzacci del Kings Cross Pub , per i più intimi KCP Bene , è difficile scrivere tramite un post quando questo pensiero vorresti dirlo ad ogni nostro singolo cliente , amico e persona che ormai da quasi 4 anni ci è sempre stato accanto. A pochi giorni da questa ” riapertura ” per tutti i locali RISTORATIVI , abbiamo aimé preso una decisione tanto triste quanto ponderata. Io ed Andrea ci siamo guardati in faccia, per ben due mesi, nella speranza che qualcosa ( lo Stato ) si smuovesse. Ecco , è passato troppo tempo…e purtroppo , con queste restrizioni e questa situazione economica siamo costretti a CHIUDERE il Kings Cross. Ma non è un addio , bensì un ARRIVEDERCI. Restate connessi con NOI , alla nostra pagina FB ed Instagram. Abbiamo un piano B che presto vi mostreremo . Non dimenticatevi di NOI. Presto tutte le news sul nostro nuovo progetto. Un progetto adeguato alla situazione che stiamo vivendo . Un modo per non staccarci da VOI , ma anzi , avvicinarci più di prima quando sarà possibile. GRAZIE A TUTTI DI QUESTI 4 ANNI IN VIA CAGLIARI 101.