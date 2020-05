Zoffili torna in Sardegna a guidare la Lega

Nominato commissario regionale

Eugenio Zoffili è il nuovo commissario della Lega in Sardegna. Raccoglie il testimone dal deputato Guido De Martini.

Per Zoffili è un ritorno, avendo già guidato la Lega in Sardegna in passato e in particolare durante la campagna elettorale delle ultime regionali, conclusa col successo di Christian Solinas. Per De Martini, invece, annunciato un nuovo incarico nella segreteria federale.

“Buon lavoro a Zoffili e un sentito ringraziamento a De Martini”, ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini. “Anche in Sardegna la Lega ha confermato una crescita elettorale importante, tanto da esprimere il presidente della Regione. Essere prima forza politica nel Paese è un impegno e una responsabilità che ci obbliga a impegnarci ogni giorno, da Nord a Sud, con tutte le nostre energie. Zoffili e De Martini sono persone competenti e di valore: continueranno a far crescere la Lega, con ruoli e incarichi diversi, sempre nell’interesse degli italiani”.

Venerdì, 15 maggio 2020

L'articolo Zoffili torna in Sardegna a guidare la Lega sembra essere il primo su LinkOristano.it.