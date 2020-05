Un portale telematico gestirà i servizi scolastici comunali a Oristano

Il Comune di Oristano vara il portale telematico dei servizi scolastici. Si tratta di un punto di accesso web per la gestione dei servizi scolastici, quali ad esempio l’iscrizione al servizio mensa, l’iscrizione al servizio di trasporto e la richiesta di borse di studio e contributi.

“L’attivazione del portale telematico rappresenta per il Comune di Oristano un ulteriore passo avanti verso un’amministrazione sempre più accessibile, trasparente e smart”, hanno spiegato il sindaco Andrea Lutzu e l’assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione, Massimiliano Sanna. “L’utilizzo del portale consente di raggiungere rapidamente importanti risultati in termini di semplificazione dell’interazione tra i cittadini e l’amministrazione, con la riduzione dei tempi di attesa da parte del cittadino, lo snellimento delle modalità operative interne agli uffici e l’eliminazione dei documenti cartacei in ingresso”.

“Il portale telematico è curato dall’Ufficio pubblica istruzione”, ha spiegato l’assessore Sanna. “Consentirà l’accesso in modalità telematica ai servizi scolastici del Comune e rappresenta un’importante occasione per procedere gradualmente alla sostituzione delle pratiche cartacee per altri servizi comunali, fino alla completa dematerializzazione, così come disposto dal Codice dell’amministrazione digitale e dal Piano di informatizzazione dell’ente”.

Lo Sportello telematico punta a migliorare l’accessibilità e fruibilità oraria dei servizi. Consente, ad esempio, di compilare e inviare le pratiche online seguendo un percorso guidato, di facile utilizzo, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, dal proprio computer. La semplificazione, efficienza ed efficacia nell’erogazione dei servizi e dei processi anche in modalità telematica aiuta la conciliazione tra tempi di vita e orari di lavoro per i genitori, rendendo tutto più flessibile e adeguato alle esigenze dell’utenza.

Il cittadino può accedere allo sportello telematico utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione, con la propria identità digitale (SPID), la carta nazionale dei servizi, la tessera sanitaria o la carta d’identità elettronica. Potrà compilare via web i moduli che sostituiranno i tradizionali moduli cartacei, aggiungere gli eventuali allegati richiesti, inviare per via telematica la pratica al Comune, effettuare il pagamento online quando necessario.

L’istanza telematica presentata dai cittadini ha piena validità legale, come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale.

Lo sportello telematico sarà anche lo strumento che gli operatori degli uffici comunali utilizzeranno per gestire la parte di front-office dei procedimenti di loro competenza.

Il cittadino che non possiede un computer o una connessione internet potrà chiedere supporto per familiarizzare con i procedimenti online e per la compilazione e trasmissione delle istanze per i servizi scolastici all’Ufficio Informacittà del Comune di Oristano, con sede in vico Episcopio (telefono 0783 791628, e-mail informacittà@comune.oristano.it) negli orari di apertura al pubblico.

Per accedere al portale occorre collegarsi all’indirizzo https://oristano.simeal.it/sicare/benvenuto.php

Venerdì, 15 maggio 2020

