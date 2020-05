A Oristano arrivano sgravi sulla Tari per professionisti e imprese

Avrà diritto ad accedere al beneficio l’impresa che al 31 dicembre 2018 abbia avuto un fatturato non superiore a 400 mila euro e il professionista che alla stessa data abbia avuto un fatturato non superiore a 50 mila euro.

Per la richiesta del beneficio occorre che le imprese e i professionisti fossero attivi alla data del 28 febbraio 2020 e non abbiano cessato l’attività alla data di presentazione della domanda.

I criteri, stabiliti dalla Giunta Lutzu e assegnati al Dirigente comunale per la predisposizione dell’avviso pubblico, prevedono che il contributo da concedere sia attribuito a scomputo del tributo TARI dovuto per l’anno 2020 (fino alla concorrenza di quanto dovuto se l’importo del tributo risultasse inferiore alla misura del contributo).

“Interveniamo per un importo complessivo di 300 mila euro per sgravare, nella misura massima di 300 euro a richiedente, le attività produttive e quelle professionali dal pagamento della TARI 2020 – spiegano il Sindaco Andrea Lutzu e l’Assessore Zedda -. Accogliendo le istanze delle organizzazioni di categoria e le richieste di tanti imprenditori e professionisti locali abbiamo stabilito una serie di criteri che consentiranno loro di non dover sostenere il peso del pagamento del tributo dovuto per i rifiuti. Lo sgravio si aggiunge alle risorse messe a disposizione dal Governo nazionale e dalla Giunta regionale e alle misure adottate dal Comune che nelle scorse settimane, tra le altre cose, ha erogato i buoni spesa e i buoni famiglia a centinaia di famiglie in difficoltà”.

Dalla giunta comunale di Oristano arriva una boccata di ossigeno per le imprese e i professionisti oristanesi in crisi a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus.

