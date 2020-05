Manutenzione nel pozzo di via Solferino, martedì lavori a Oristano

Durante l’intervento dei tecnici di Abbanoa sarà sospesa l’operatività dell’impianto

È in programma per martedì 19 maggio un intervento di manutenzione il pozzo di via Solferino a Oristano da parte dei tecnici di Abbanoa. Tra le 8 e le 17 sarà eseguita una verifica sul funzionamento dell’elettropompa e sullo stato della tubazione di protezione del pozzo. Durante i lavori sarà sospesa l’operatività dell’impianto.

I tecnici di Abbanoa effettueranno delle manovre idrauliche in rete con l’obiettivo di alimentare le utenze servite dall’impianto di via Solferino tramite la portata proveniente dagli altri pozzi. Non si escludono comunque temporanei cali di pressione.

Qualsiasi tipo di anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040, attivo 24 ore su 24.

Abbanoa farà di tutto per limitare le ore di interruzione ed è possibile che gli interventi siano completati in tempi minori rispetto a quelli previsti.

Venerdì, 15 maggio 2020

