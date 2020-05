Tariffa puntuale a Cagliari, due nuovi incontri formativi in video conferenza

Programmati per venerdì 15 maggio 2020. il primo alle 17 e il secondo alle 21, due nuovi appuntamenti dedicati esclusivamente agli Esercenti, con gli incontri organizzati dal Servizio Igiene del Suolo nell’ambito dei percorsi informativi in vista dell’introduzione dei Tributi Puntuali.

La finalità delle due videoconferenze è quella di presentare il nuovo sistema che sarà basato sulla quantità di rifiuti conferiti e che verrà avviato entro l’anno.

Il primo incontro (Meeting ID: 868 2162 0656 – Password: 743114), è stato fissato per venerdì 15 maggio 2020 alle 17, mentre il secondo (Meeting ID: 815 9738 8370 – Password: 429823) si terrà sempre venerdì 15 maggio 2020 ma alle 21.

Il relatore di entrambi gli appuntamenti, che si terranno sulla piattaforma ZOOM, sarà Stefano Ambrosini, esperto in materie di gestione dei rifiuti urbani e di relativa tariffazione.

L’iniziativa è promossa dal Servizio Igiene del Suolo e Ambiente del Comune di Cagliari.





