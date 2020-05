(PER MARCO) Il nuovo grande parcheggio di Oristano prende corpo. Lo firma anche la Consultecna

Il nuovo grande parcheggio di Oristano prende corpo. Lo firma anche la Consultecna L’azienda oristanese conferma il ruolo leader in Sardegna nelle grandi strutture prefabbricate in cemento

Sarà tra i più grandi parcheggi coperti della Sardegna, quello che in queste settimane sta prendendo corpo a Oristano, nella via Mariano, all’interno dell’area del mercato civico di via Mazzini. Un totale di 282 stalli: 146 nel piano seminterrato e 136 in quello sopraelevato.

Finalmente il cantiere si sblocca e le grandi travi posate dalla Consultecna di Bauladu ridanno il sorriso a una città che da anni attende il completamento di quest’opera, importantissima per la fruibilità del centro, proiettata in una città del futuro, tanto attesa.

“La prima parte del parcheggio è stata fornita alla impresa DCG che ha poi rescisso il contratto col Comune ed ha lasciato il posto all’impresa Pellegrini per la quale eseguiremo il completamento”, spiega Francesco Pireddu, direttore generale della Consultecna. “Con l’impresa Pellegrini abbiamo un rapporto di collaborazione proficuo, maturato anche nella recente realizzazione del palazzetto dello sport di Oristano”.

Alla Consultecna si lavora a pieno ritmo, nonostante l’emergenza coronavirus. Nel rispetto delle necessarie regole di sicurezza sanitaria si procede all’evasione di diverse commesse legate a importanti opere prefabbricate.

“A gennaio abbiamo ampliato ulteriormente il nostro organico con altri cinque operai e un ingegnere per far fronte alle commesse dell’anno in corso”, dichiara ancora Francesco Pireddu.

L’azienda oristanese, legata al nome della nota famiglia di imprenditori Pireddu, conferma il suo ruolo leader: è la più importante realtà sarda nel settore della prefabbricazione, con una media di quaranta strutture l’anno su tutto il territorio regionale.

Alle spalle un lungo elenco di realizzazioni, sulle quali la firma di Consultecna si associa a importanti intraprese imprenditoriali.

L’azienda con stabilimento a Bauladu ha fornito primarie strutture industriali e commerciali: tra queste gli stabilimenti industriali della 3A Latte Arborea, l’impianto Terna a Fiumesanto, il Pastificio Cellino e l’impianto cartario Ondulor, nell’agglomerato industriale di Oristano. Ancora, i punti vendita Lidl, Md, Crai. La sede della web company Facile.it. E poi i punti vendita Cfadda, Risparmio Casa, Eurospar, Acqua & Sapone, Simply, Globo, Ovs e Cisalfa.

Tra le strutture pubbliche, la Consultecna annovera le opere Talferr, della rete ferroviaria, quelle sulla Statale 131 e il ponte di Brabau.

Sono stati fornite dalla Consultecna anche tutte le strutture prefabbricate dell’articolato edificio carcerario di Oristano a Massama.

Sito internet: www.consultecna.net