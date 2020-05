Vestis&Fralù: riaprono tutti i punti vendita

Da questo pomeriggio serrande sollevate dopo quasi due mesi in tutti i punti vendita Vestis&Fralù della Sardegna, dedicati alla vendita di abbigliamento, biancheria intima e biancheria per la casa. Una riapertura a tempo di record, dopo il via libera da parte della Regione giunto la notte scorsa.

Un impegno organizzativo non indifferente per garantire da subito il massimo delle condizioni di sicurezza.

Questo il messaggio col quale la rete di negozi del Gruppo Russo accompagnano la ripartenza: “Siamo contenti di potervi rivedere, in MASSIMA SICUREZZA, in tutti i nostri punti vendita e in tutti i nostri reparti: uomo, donna, bambino e casa , ma ricordate che rimaniamo sempre attivi anche con lo SHOPPING A DOMICILIO. ”.

Nei punti vendita e sui social annunciate da Vestis&Fralù promozioni interessanti: secondo capo -20% e terzo capo -30% (promozione valida su abbigliamento uomo, donna e bambino, escluso intimo, costumi mare e reparto casa).

Giovedì, 14 maggio 2020

(Messaggio promozionale)

