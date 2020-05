Sinnai, un serpente a passeggio nel vigneto

A volte in campagna ci si incontra con tantissimi rettili, molti conosciuti da tutti, altri meno.

Capita di ritrovarsi di fronte, lavorando in vigna, anche un lunghissimo serpente che lentamente striscia defilandosi fra i filari di rigogliosissime vigne.

Questo esemplare è stato notato a Pran'e Sili, sotto i 7 fratelli, alla vista del fotografo non si è spaventato più di tanto,

è semplicemente scivolato via sul terreno senza alcuna reazione portandosi dietro tutta la sua lunghezza di almeno un metro e mezzo.

Questo esemplare, che può raggiungere anche due metri, è abbastanza comune e - a detta degli esperti - non è velenoso.

Fonte: L'Unione Sarda





