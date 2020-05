Fase 2, Tribunali nel caos: “90% dei processi rinviati, confusione enorme”

La fase 2 per la giustizia si apre con un'”enorme confusione” in tutta Italia: “Siamo molto preoccupati, si stanno confermando le nostre peggiori previsioni”. Così il presidente dell’Unione delle Camere penali Gian Domenico Caiazza, in un’intervista all’AGI, traccia un primo bilancio dell’avvio della nuova fase di emergenza sanitaria negli uffici giudiziari, che ha preso il via dal 12 maggio, data di fine ‘lockdown’ per l’attività in Tribunali e Corti.

