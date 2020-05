Lutzu attacca Solinas: “Rispetto per i sindaci”

Nota polemica dopo l’ordinanza e le affermazioni del presidente della Regione Dura presa di posizione del sindaco di Oristano Andrea Lutzu nei confronti del presidente della Giunta regionale Christian Solinas. Il sindaco Lutzu non ha gradito le affermazioni del presidente Solinas che ieri aveva parlato di voler procedere lui con le riaperture, visto che i sindaci avevano manifestato perplessità. “Dedicato a chi si vuole sostituire ai Sindaci Sardi (che non sono i nostri concittadini che hanno tutto il diritto di critica e che oltretutto votano liberamente)”, scrive in un post Andrea Lutzu. “Per capire cosa vuol dire fare il Sindaco, bisognerebbe provarlo. Almeno per qualche tempo”. “Un Sindaco lavora h24, deve sempre agire in fretta, deve saper ascoltare ma poi decidere”, posegue Lutzu. “Un Sindaco e’ spesso lasciato solo dalle altre istituzioni, ma affronta ogni giorno i problemi dei suoi cittadini, molte volte faccia a faccia e con durezza, rendendosi conto del disagio sociale e della mancanza di lavoro”.

“Un sindaco deve sempre trovare il punto di equilibrio tra tutte le esigenze. Un Sindaco ha responsabilità enormi, a cui non si sottrae mai. Rischia sempre in prima persona. In tempo di coronavirus le responsabilità di un Sindaco sono aumentate in maniera esponenziale. Quindi”, conclude il sindaco di Oristano Andrea Lutzu, “consiglio a chi dice che si vuole sostituire ai Sindaci sardi di avere rispetto. Di dosare le parole e di capire almeno un 25% del duro lavoro fatto. Niente di più e niente di meno. Punto!” Giovedì, 14 maggio 2020 L'articolo Lutzu attacca Solinas: “Rispetto per i sindaci” sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano