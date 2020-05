Che bella la nuova piazza Matteotti, dopo decenni di degrado con le passerelle tutte in legno

Non ho ovviamente visto le carte complete ma credo sia un bel lavoro, green, leggero e da eseguire per rendere la giustizia e dignità ad una delle piazze più importanti della nostra città Più che un appunto, un suggerimento al Sindaco Paolo Truzzu ed alla amministrazione, recuperiamo il basolato ciò renderebbe l’originalità delle strade attorno, si recupererebbe la bellezza del materiale, e eliminando il bitume sovrapposto ed i rappezzi. Un ulteriore appunto ottima la scelta del materiale per le passerelle: il legno.

La ripresa di gran parte delle attività e la curiosità mette a disposizione alcune novità. Attraversando la piazza Matteotti ho notato dei lavori in corso d’opera, un importante accesso alla città, stazioni, strada di collegamento con l’aeroporto di Elmas, porto traghetti, stazione ARST. Attendendo al semaforo vista l’innata curiosità, ai tempi della prima circoscrizione avevamo predisposto un progetto per la piazza, sceso dall’auto, dal cartello informativo lavori: costo dell’opera 308.393, 99 (di cui 24.299 onori di sicurezza), lavori assegnati alla ditta D.L.A., progettisti, direzione lavori personale comune Cagliari.





