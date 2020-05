Saranno riattivati i parcheggi a pagamento

Le tre misure adottate dal sindaco affiancano quelle prese in ambito regionale attraverso l’ordinanza del Presidente Solinas che consentono l’immediata riapertura, anche a Oristano come nel resto dell’isola, delle attività inerenti i servizi alla persona (estetisti, saloni di parrucchieri e tatuatori) e gli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie e profumerie.

Nei mercati all’aperto sarà ammessa la vendita di tutte le categorie merceologiche, ed in particolare dei prodotti floreali e dell’abbigliamento, in linea con quanto previsto dalle norme che disciplinano il commercio di questi prodotti nei locali chiusi.

La disposizione è contenuta in un’ordinanza del sindaco che stabilisce anche come l’accesso ai cimiteri della città e delle frazioni non sarà più contingentato.

Fonte: Link Oristano





