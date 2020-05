Pronto a giugno il Centro Alzheimer dell’Istituto Santa Maria Bambina

“Spero”, ha concluso monsignor Murru, “che tutto ciò continui e si moltiplichi perché è necessaria la collaborazione di tutti e non manchi mai l’attenzione della pubblica amministrazione che finora ci ha sorretto in questa missione”.

“Un grazie particolare va ai nostri sostenitori che seppur vivendo in un territorio povero come il nostro ci fanno spesso pervenire un segno tangibile del loro apprezzamento: modesto nell’importo ma di grandissimo valore morale”.

“Contiamo di finire le opere che comporteranno un esborso di euro 115.000 entro il mese di giugno”, ha anticipato ancora monsignor Murru. “Tutto ciò sarà possibile, come per altre iniziative del Santa Maria Bambina, grazie al rigoroso utilizzo delle risorse pubbliche, alla costante vicinanza della curia, sempre al fianco nei momenti difficili, al grande spirito mutualistico che anima tutti noi (comprendendo dipendenti che danno sempre il massimo in ogni occasione, consiglio di amministrazione, collaboratori e professionisti esterni che spesso danno il loro contributo in forma gratuita)”.

“Rispettosi degli impegni a suo tempo presi con l’Amministrazione regionale e con il Comune di Oristano”, ha spiegato monsignor Gianfranco Murru, presidente della Fondazione Nostra Signora del Rimedio, “abbiamo ripreso i lavori finalizzati all’ammodernamento di parte della struttura per accogliere i pazienti affetti dall’Alzheimer in regime a ciclo diurno. Un esigenza molto sentita dal territorio e condivisa dalle istituzioni”.

Fonte: Link Oristano





