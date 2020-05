Chiamata alle arti in nome di Gramsci, laboratorio a Villa Verde

Selezione di proposte per il progetto “GramsciLab 5.0” che riunirà in autunno 15 artisti



Una chiamata alle arti per registi, attori, autori e performer nel nome di Antonio Gramsci. Il progetto biennale GramsciLab 5.0 lancia una selezione per 15 artisti che dovranno lavorare su proposte progettuali elaborate a partire dal testo di Antonio Gramsci “Odio gli indifferenti”. Proposte che saranno poi sviluppate in una residenza artistica in programma nel comune di Villa Verde, nl meese di ottobre.

Il progetto è ideato e coordinato dalla compagnia teatrale Il Crogiuolo, sotto la direzione artistica di Rita Atzeri, e finanziato dalla Regione Sardegna nell’ambito del POR FESR 2014-2020 – Azione CultureLAB2018.

L’obiettivo è contribuire alla diffusione della conoscenza del magistero politico e morale gramsciano a partire dal testo proposto, mantenendo la relazione con i luoghi della nascita e formazione del grande pensatore del Novecento e – attraverso la trasposizione nei linguaggi universali di teatro, musica, danza, arti visive – stimolare ulteriore pensiero ed elaborazione artistica, interrogandosi sul recente passato e sui tempi attuali.

“Vogliamo ripartire dall’esperienza di chi, come Gramsci, ha sacrificato la propria vita per offrire un futuro a noi e ai nostri figli in un mondo che non fosse più grande e terribile”, spiega la direttrice artistica Rita Atzeri. “La strada del cambiamento è lunga, e esperienze come quella che stiamo vivendo ci insegnano che non c’è più tempo per rinviare, tutto ciò che si può fare va fatto” .

Come partecipare. Le candidature dovranno pervenire alla casella Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro il 15 giugno. Dovranno essere raccolte in un unico file pdf e contenere: un breve curriculum vitae dell’artista (max. 1.000 battute); fotocopia di un documento d’identità; modulo di partecipazione compilato in tutte le sue parti (scaricabile dal sito http://villaverde. gramscilab-ales.com/); descrizione dell’idea progettuale (max. 2.000 battute); per i video e il teatro dovranno essere indicati anche indicata la trama, l’ipotesi di cast e l’ipotesi di messa in scena. Gli artisti selezionati verranno poi contattati dall’organizzazione entro il 15 luglio.

Compatibilmente alle disposizioni in tema di Covid-19, la residenza si terrà da giovedì 15 a venerdì 30 ottobre nel comune di Villa Verde e nei paesi limitrofi collegati alla figura di Gramsci. Agli artisti sarà offerto il rimborso delle spese di viaggio e il pernottamento nel luogo di residenza, in una struttura dotata di cucina. Venerdì 30 ottobre alle 18.30, a conclusione del percorso, gli artisti presenteranno pubblicamente gli esiti artistici della residenza.

Se le restrizioni in merito all’emergenza coronavirus sulla mobilità dovessero perdurare, saranno adottati dei percorsi alternative e piattaforme per lo svolgimento di una residenza virtuale e successiva condivisione online.

In seguito alla residenza artistica e a discrezione dell’organizzatore, la direzione artistica de “Il Crogiuolo” selezionerà uno o più elaborati, nel caso in cui più progettualità vengano a confluire in un’opera corale, che potrà essere sviluppato, prodotto e distribuito dalla Compagnia nelle forme e nei modi compatibili con le linee del finanziamento del progetto, eventualmente anche in collaborazione con gli artisti che hanno preso parte alla residenza.

Il progetto di residenza, che verrà riproposto anche nel 2021, fa parte di un’idea più ampia: “GramsciLab 5.0”, un’importante occasione per lavorare in modo sistematico sull’opera e sulla figura di Gramsci.

Per ulteriori informazioni, bando e modulo di partecipazione, si può visitare questo sito o mandare una mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Giovedì, 14 maggio 2020

