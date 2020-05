Cagliari, scappa davanti alla polizia: addosso aveva 39 dosi di eroina

L'arresto è avvenuto in piazza Lao Silesu

AGLIARI. Trentanove dosi di eroina sono costate l’arresto a un presunto spacciatore cagliaritano, vecchia conoscenza delle forze di polizia e delle aule giudiziarie. Ieri 13 maggio un equipaggio della squadra volante nel transitare in Piazza Lao Silesu, nel quartiere Sant’Elia, ha notato un uomo che, alla vista dell’auto della polizia, , ha cercato di dileguarsi per eludere un possibile controllo. Questo atteggiamento non è passato inosservato ai poliziotti che hanno deciso di fermare l’uomo e sottoporlo ad un controllo.

La persona, identificata per Sebastiano Cossu, cagliaritano di 31 anni, aveva addosso, nascosti negli slip, 33 involucri contenenti eroina, mentre altri 6 gliene sono stati trovati in casa. Aveva anche in una tasca dei pantaloni la somma di 90 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio. Cossu è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio e successivamente riaccompagnato presso la propria abitazione ai domiciliari, in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.