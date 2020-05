Arriva il cinema “drive in”: il Comune di Norbello ci prova

Il cinema Drive In come formula per far tornare i compaesani a una parziale normalità e sostenere le attività del paese che in questi mesi hanno sofferto per la chiusura obbligatoria. È l’originale iniziativa messa in piedi dall’Amministrazione comunale di Norbello, guidata dal sindaco Matteo Manca, in collaborazione con il cinema Joseph di Ghilarza.

“È un modo per sostenere le attività locali, come i bar e le pizzerie”, ha spiegato il primo cittadino di Norbello, “ma anche per creare momenti di aggregazione sociale, tutelando la salute”.