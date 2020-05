Progressisti: “L’accordo tra Regione e RFI è un’intesa al ribasso”

“Non solo”, prosegue Satta, “da anni si attende l’adeguamento del sistema di controllo marcia treno per consentire al treno che la Regione ha acquistato dal consorzio spagnolo CAF di pendolare e raggiungere velocità di 180 Km orari, consentendo di abbreviare notevolmente i tempi di percorrenza. Ma anche di questo ancora non è data evidenza nelle comunicazioni sullo avanzamento dei lavori”.

“Si pensi alla sola variante di tracciato Campomela-Sassari, di cui non si sa più nulla, la quale consentirebbe una riduzione dei tempi di oltre 12 minuti, che aggiunta alla variante di Bonorva consentirebbe un’ulteriore riduzione di 6,2 minuti. Questi interventi, ulteriormente sommati ad altri di adeguamento tecnologico previsti, consentirebbero il collegamento Sassari-Macomer in soli 50 minuti rispetto agli attuali 84, quasi un’ora e mezza, ovvero un’eternità. Noi siamo fermamente convinti che siano questi e di questo tipo gli interventi da fare sul sistema ferroviario regionale”.

“In particolare, sembrano svanire gli attesi investimenti nella parte Nord del tracciato, come il tratto Campomela-Sassari, una delle 15 varianti già progettate da RFI, e come recentemente ricordato dalla Cisl “presentate a Sassari nell’ormai lontano 2015 e nel frattempo sparite dai radar”. La variante richiamata, tra l’altro, oltre ad abbreviare la tratta, eviterebbe di utilizzare il pericoloso tracciato ferroviario che corre lungo la valle del Mascari, già tristemente noto alle cronache per un incidente mortale”.

“Quella tra RFI e Regione è un’intesa al ribasso, peggiorativa rispetto alle previsioni precedenti: spariscono l’elettrificazione e il raddoppio della tratta Oristano-Cagliari. L’accordo, di cui si attendo di conoscere i dettagli, rischia di essere totalmente inefficace in assenza dei già programmati investimenti sulle varianti di tracciato, sul raddoppio della linea e sull’elettrificazione, mai messi in cantiere da RFI, che invece si era impegnata a farlo”.

Fonte: Link Oristano





