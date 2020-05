Casa come rifugio, senza preoccupazioni: l’Uppi aiuta i proprietari di immobili Tutti i servizi offerti dal sindacato con sede anche a Oristano

L’abitazione è un bene primario legato alla nostra vita, che necessita di un’attenzione particolare. Accudire alla gestione di un immobile, tra obblighi e opportunità, talvolta può essere causa di problemi e preoccupazioni: adempimenti, obblighi, canoni e imposte da pagare, insieme a tante altre responsabilità. A Oristano c’è un aiuto importante sul quale si può contare nell’affrontare queste incombenze. Lo assicura l’Uppi, l’Unione piccoli proprietari immobiliari, sindacato con sedi in tutta Italia che tutela gli interessi dei proprietari di immobili a uso abitativo, professionale e commerciale. A Oristano la sede provinciale dell’Uppi si trova in viale Diaz 52, ma l’iscrizione al sindacato oristanese garantisce l’assistenza gratuita in tutte le sedi nazionali del sindacato nato nel 1975.

“L’iscrizione all’Uppi consente ai proprietari di immobili diversi vantaggi”, spiega il presidente del sindacato provinciale, Alberto Margaritella, “tra questi, l’applicazione della cedolare secca al 10% sul canone di locazione degli immobili a uso abitativo, che solitamente è al 21%, e la contestuale riduzione dell’Imu del 25%”.

Anche per i proprietari interessati al recupero delle spese condominiali o per la ristrutturazione, l’Uppi fornisce assistenza e consulenza gratuita agli associati in materia di credito d’imposta.

All’interno della sede Uppi di viale Diaz, a Oristano, i proprietari di casa troveranno anche consulenza legale in materia di condominio, locazione e successione. Il sindacato, inoltre, si occupa della valutazione delle proprietà in caso di locazioni o vendita e rilascia ai proprietari dell’immobile il certificato di prestazione energetica (APE) e quello di conformità degli impianti dell’immobile.

L’Uppi offre servizi per le diverse esigenze dei proprietari di immobili. Con il servizio “Bed & Breakfast” propone consulenze su come mettere a reddito un immobile con un piccolo investimento e un minimo impegno. Per chi desidera ampliare il proprio immobile fino al 30% della volumetria esistente c’è il servizio “Piano casa”, mentre è dedicato a chi acquista per la prima volta una casa e vuole evitare di commettere errori il servizio “Prima casa”.

“Anche durante il periodo di emergenze coronavirus”, aggiunge il presidente Margaritella, “la nostra sede garantisce un servizio informativo in materie di morosità”.

“L’iscrizione all’Uppi ha un costo di 50 euro annuali”, conclude il presidente Alberto Margaritella, “e assicura l’assistenza, l’accesso alla modulistica e le vantaggiose agevolazioni fiscali riconosciute per le locazioni a canone concordato”.

Negli uffici in viale Diaz 52 a Oristano (ma anche in quelli di via Tuveri 6, a Cagliari) si riceve solo su appuntamento.

È possibile contattare le sedi del sindacato anche via mail agli indirizzi Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Informazioni anche via telefono, ai numeri 329 61 36 190, 349 3241382 o 0783 78365.