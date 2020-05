Ritiro passaporti e porti d’arma, apertura straordinaria degli uffici di polizia amministrativa a Cagliari

Per tutte le informazioni è possibile contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura, dal lunedì al sabato, dalle 8,30 alle 13,30, ai numeri 070 6027395-366; Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Per garantire la massima osservanza delle misure sanitarie a tutela della salute di tutti, anche in questa fase di emergenza sanitaria, dovrà essere assicurato il distanziamento sociale, evitando assembramenti.

In questa Fase 2 dell’emergenza epidemiologica, a partire da lunedì 18 maggio fino a venerdì 22 maggio , gli sportelli dell’Ufficio Passaporti e Porto d’Armi della Questura, sito in Via Tuveri 5, saranno aperti dalle 08:30 alle 13:30 e dalle 15.00 alle 17.00 , per la sola attività di consegna dei titoli da ritirare: lunedì 18 maggio : potranno ritirare il proprio titolo i cittadini il cui cognome inizi con le lettere dalla A alla C; martedì 19 maggio : potranno ritirare il proprio titolo i cittadini il cui cognome inizi con le lettere dalla D alla I; mercoledì 20 maggio : potranno ritirare il proprio titolo i cittadini il cui cognome inizi con le lettere dalla K alla M; giovedì 21 maggio : potranno ritirare il proprio titolo i cittadini il cui cognome inizi con le lettere dalla N alla R; venerdì 22 maggio : potranno ritirare il proprio titolo i cittadini il cui cognome inizi con le lettere dalla S alla Z.







