L'allarme dell'Oms: "Il coronavirus potrebbe anche non scomparire mai"

"Abbiamo un nuovo virus che entra nella popolazione umana per la prima volta e quindi è molto difficile prevedere quando riusciremo a prevalere su di esso"

Lo ha detto Mike Ryan, a capo del programma di emergenze sanitarie dell'Oms, nel briefing sul coronavirus.

"Questo virus potrebbe diventare solo un altro virus endemico nelle nostre comunità e potrebbe non scomparire mai.

L'Hiv non è scomparso. Non sto confrontando le due malattie, ma penso sia importante che siamo realistici.

Non credo che nessuno possa prevedere quando o se questa malattia scomparirà", ha aggiunto,

spiegando che il Covid-19 potrebbe anche fondersi con altri virus che compaiono ogni anno.

Con un vaccino, "potremmo avere una possibilità di eliminare questo virus ma quel vaccino dovrà essere disponibile, dovrà essere altamente efficace, dovrà essere reso disponibile a tutti e dovremo usarlo", ha detto ancora Ryan.

Fonte: Ansa





