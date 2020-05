La ministra Bellanova si commuove in diretta "Da oggi lo Stato è più forte del caporalato"

La ministra Bellanova si commuove in diretta durante la conferenza stampa del governo per presentare il dl rilancio da 55 miliardi.

"Voglio sottolineare un punto per me fondamentale, l'emersione dei rapporti di lavoro.

Da oggi gli invisibili saranno meno invisibili".

Lo dice la ministra per le Politiche Agricole Teresa Bellanova in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

"Da oggi possiamo dire che lo Stato è più forte del caporalato", aggiunge.

"Il settore agroalimentare ha una dotazione specifica: abbiamo destinato 1 miliardo e 150 milioni di euro per sostenere la filiera agricola.

Gli interventi saranno finalizzati ai settori che hanno più sofferto, il florovivaismo, gli agriturismi, la filiera del vino", ha aggiunto la ministra.

Attacca il leader della Lega, Matteo Salvini: "Le lacrime del ministro Bellanova (Fornero 2) per i poveri immigrati, con tanti saluti ai milioni di italiani disoccupati, non commuovono nessuno".

Fonte: Ansa





