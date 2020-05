Solinas, dal 18 si riapre in tutta la Sardegna

"Adotterò stasera un'ordinanza con la quale aprirò, in permanenza dell'indice R(t) sotto lo 0,50 a livello regionale, tutti gli esercizi dei servizi alla persona, negozi di abbigliamento e calzature, gioiellerie e profumerie".

L'ha annunciato il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas.

"Lascerò ai sindaci la possibilità di impedire i riavvii con propria ordinanza", ha precisato. "Quindi invertiamo - ha spiegato - mi assumo io la responsabilità della riapertura".

Da adesso, ha chiarito, "dobbiamo dare una linea di tendenza che è quella di mantenere la prudenza ma anche evitare che non riprenda mai".

Quanto alle altre riaperture, "stiamo lavorando per notificare venerdì, come d'intesa col governo, tutte le altre attività distinte per categoria che intendiamo far ripartire dal 18, tra queste una serie legate all'emanazione di protocolli da parte di Inail e Iss e per le quali è necessario un passaggio con le parti sociali".

In ogni caso, ha annunciato, "nel punto stampa di venerdì contiamo di comunicare l'elenco esatto".

Fonte: Ansa