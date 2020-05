Dall'1 giugno ripartono voli in continuità in Sardegna - Anticipano voli privati dal 18 e dal 25 giugno voli nazionali

La riapertura del traffico passeggeri da e per la Sardegna sarà graduale.

Si comincia lunedì 18 maggio con l'aviazione generale, i voli privati come Volotea che permette la prenotazione dei voli online.

L'1 giugno riparte quella civile con i voli in continuità territoriale con Roma e Milano: saranno riaperti anche gli scali di Olbia e Alghero.

Dal 15 giugno è prevista la ripartenza dei voli nazionali provenienti dagli altri aeroporti italiani, con esclusione di quelli situati in zone che dovessero risultare ancora ad alto rischio di trasmissione del virus. Si chiude il 25 giugno con l'apertura ai voli internazionali.

Sono i quattro step illustrati dal presidente della Regione Christian Solinas durante il punto stampa odierno. "Ovviamente - ha chiarito - la riapertura di porti e aeroporti avverrà nel massimo rispetto delle regole anti contagio.

Con le società di gestione aeroportuale, l'Autorità portuale del Mare di Sardegna e le compagnie stiamo concordando una serie di misure da attuare all'ingresso così da conservare l'Isola Covid free".

Fonte: Ansa





