Da lunedì in Sardegna spostamenti senza l’obbligo di autocertificazione

Il presidente Solinas riapre barbieri ed estetisti

Parrucchieri, estetisti e gli altri servizi alla persona ripartiranno la settimana prossima in Sardegna. Lo ha comunicato il presidente della Regione che ha annunciato l’imminente emanazione di un’ apposita ordinanza. “In questo modo mi sostituirò ai sindaci”, ha affermato Solinas, che ha anche spiegato come i primi cittadini che lo riterranno opportuno potranno decidere comunque di tenere chiuse alcune attività.

Entro venerdì la Regione comunicherà anche al Governo le altre attività che potranno riaprire battenti da lunedì 18 maggio prossimo.

Sempre a partire dalla prossima settimana i Sardi potranno spostarsi in tutto il territorio dell’isola senza bisogno di alcuna giustificazione.

Si va anche verso una progressiva apertura degli aeroporti che però dovrà tener conto di alcune misure di sicurezza.

Dal 18 maggio si inizia con il via libera ai voli privati , che consentono di effettuare controlli per ogni passeggero in arrivo.

Dal primo giugno è prevista la ripresa dei voli in continuità territoriale da Alghero e Olbia sulle rotte di Roma e Milano.

Dal 15 giugno riapertura a tutti i voli nazionali, escluse zone ancora ad alto rischio di contagio.

Dal 25 giugno si pensa di riaprire i voli internazionali.

Solinas ha confermato la decisione di richiedere ai passeggeri in entrata un passaporto sanitario, insieme ad altri controlli all’arrivo.

“Sulla richiesta del passaporto sanitario, ha affermato Solinas, positiva è la possibilità che si sta profilando di poter eseguire i tamponi in appositi laboratori convenzionati in Italia e all’estero.”

Si spera quindi che dal 25 giugno quello del passaporto sanitario possa essere uno strumento efficace per garantire la negatività al virus di tutti i passeggeri in arrivo.

Nessun tampone invece sarà richiesto ai sardi in partenza.

Ancora nessuna decisione sull’utilizzo delle spiagge e degli arenili. Il presidente della Regione ha annunciato che le linee guida dell’Inail e dell’Istituto Superiore di Sanità saranno presto al centro delle valutazioni del comitato scientifico e delle rappresentanze degli operatori. Entro 10 giorni comunque saranno emanate apposite indicazioni.

“Di certo, però”, ha affermato Solinas, “le spiagge libere dovranno rimanere tali e le spiagge in concessione saranno soggette a norme che rendano compatibile e sostenibile l’attività economica dei gestori”.

Nessuna riapertura in vista per ora per palestre, piscine , sale da ballo, considerata la particolare condizione di pericolo rappresentata da queste strutture ospitate in luoghi chiusi.

Martedì, 13 maggio 2020

