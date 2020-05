Cassa integrazione in ritardo. Scanu (M5S): “La Regione acceleri e semplifichi le procedure”

La parlamentare oristanese del Movimento 5 stelle, Lucia Scanu, porta al Ministero del Lavoro il problema di diversi lavoratori sardi che ancora attendono la Cassa Integrazione in Deroga. Con una interrogazione Scanu chiede di conoscere i motivi che hanno causato il ritardo nell’erogazione del sostegno economico da parte degli uffici regionali.

“Occorre assicurarsi che la Regione Sardegna stia facendo quanto sia nelle proprie possibilità al fine di ridurre i tempi ed azzerare le pratiche accumulate, per agevolare l’erogazione tempestiva della cassa integrazione in deroga”, scrive la parlamentare al Ministero, “E’ necessario continuare ad impegnarsi al fianco dei lavoratori affinché la burocrazia non ostacoli i diritti di chi in questo momento è in grave difficoltà”.

“In Sardegna il meccanismo legato all’erogazione della Cassa Integrazione in Deroga sembra essersi inceppato”, scrive ancora Lucia Scanu al Ministero. “Il mondo del lavoro sardo infatti ha lamentato forti ritardi nell’erogazione di questo importante ammortizzatore sociale”.

“Non è opportuno che questioni di organizzazione interne agli uffici dell’Ente regionale, che ha l’onere di decretare le autorizzazioni al pagamento, costituiscano un ostacolo alle tempistiche di erogazione di un sostegno al reddito estremamente atteso in questo periodo emergenziale”, conclude la parlamentare del Movimento 5 stelle. “Sicuramente va riconosciuto il fatto che la mole di domande è corposa e che le procedure standard per l’erogazione non siano adeguate al periodo eccezionale che stiamo vivendo. Questo però non esenta la Regione dall’impegnarsi a garantire il massimo sforzo per abbreviare i tempi e semplificare le procedure”.

Mercoledì, 13 maggio 2020

