Feste patronali: processioni senza fedeli e non si potrà sostare in strada Nuove regole nell’Oristanese per contenere il diffondersi dell’epidemia di coronavirus

Sì al trasporto della statua del santo per le vie del paese, ma niente processione e soprattutto vietato ai fedeli sostare per strada o sul marciapiede al passaggio della statua. Sono le regole decise in una riunione svoltasi nella prefettura di Oristano stamane per regolamentare le feste patronali che in questo periodo caratterizzano la vita di quasi tutte le comunità della provincia. All’incontro hanno preso parte il questore Giusy Stellino e i comandanti provinciali di carabinieri, Domenico Cristaldi, e guardia di finanza, Andrea Taurasi, che saranno chiamati a vigilare sull’applicazione del dispositivo concordato per evitare assembramenti e rischio di contagio da coronavirus.

La procedura prevede che un massimo di quattro persone possa intervenire a posizionare la statua del santo su un veicolo. Uno di loro potrà eventualmente salirvi a bordo per assicurarsi che la statua si sorregga correttamente. Gli altri attenderanno il rientro in chiesa. Il parroco e il sindaco potranno seguire a piedi. Al passaggio i fedeli dovranno restare nelle loro case. Potranno quindi affacciarsi alle finestre, ma non uscire sul marciapiede o in giardino.

Gli organizzatori dovranno dare un preavviso di almeno tre giorni.

Mercoledì, 13 maggio 2020

