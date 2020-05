Solinas: “Il 18 maggio riaprono gli aeroporti in Sardegna”

Riaprono gli aeroporti in Sardegna. Dal 18 maggio coi voli privati i turisti potranno arrivare in Sardegna. Il Governatore Christian Solinas promette test di controllo e misure di sicurezza all’ingresso “per conservare la Sardegna come Isola covid free”.

Il piano prevede poi una riapertura più ampia il primo giugno coi voli in continuità territoriale e il 15 giugno per la riapertura dei voli nazionali, con l’esclusione di zone a rischio diffusione e poi i il 25 gli internazionali (escluse le zona a rischio). Controlli o passaporto sanitario o all’ingresso.

“Speriamo che entro il 25 giugno si possano effettuare i tamponi nei laboratori convenzionati”, ha dichiarato il presidente, “se la liberalizzazione avrà luogo da qui al 25 giugno quello potrà essere lo strumento più efficace. Avremo la possibilità di sviluppare altri test con altre misure di sicurezza”.