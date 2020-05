Solinas: “Parrucchieri e estetisti possono riaprire in Sardegna. Mi assumo io la responsabilità”

Parrucchieri ed estetisti possono riaprire. Parola del presidente della giunta regionale Christian Solinas. Dopo le polemiche sollevate dalla pubblicazione dei codici Rt il Governatore si rivolge ai sindaci sul dibattito sollevato dai codici sugli indici di contagio che avrebbero dovuto dare il via libera alle riaperture di parrucchieri centri estetici eccetera.

“Tanti sindaci hanno preferito adottare una linea prudente”, ha dichiarato Solinas, “ma ora mi assumo io la responsabilità. E presto firmerò un’ordinanza che consentirà la riapertura nei comuni dove l’indice non è superiore allo 0, 5. I sindaci potranno con una propria ordinanza se lo riterranno opportuno, bloccare il provvedimento. Serve una convivenza cosciente con l’epidemia per ritornare in modo prudente alle nostre attività”. Da lunedì 18 in arrivo nuove aperture.