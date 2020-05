Da Monserrato, in tempi di pandemia, arriva un mostro simpatico che aiuta i bambini a vincere la paura (VIDEO)

Da Monserrato, in tempi di pandemia, arriva un mostro simpatico che aiuta i bambini a vincere la paura.

Quando si dice che “si fa di necessità virtù”! Detto, fatto.

Tra pochissimo sarà online un lavoro che ha messo in campo competenze artistiche, grafico pittoriche e musicali di tre giovani che hanno deciso di fare piuttosto che no, Michela Atzeni in arte Maestra Michy, ideatrice del progetto spiega: “Ho avuto il grande onore di condividere un progetto durato quasi 2 mesi, questi mesi lontani da tutti e tutto hanno portato a frutto un lavoro originale studiato e pensato per i bambini e i ragazzi di tutta Italia, insieme alle mie compagne di corsa abbiamo elaborato un racconto, Stefania Dore lei è grafica e si è presa cura delle immagini del mio racconto, Sonia Fernandez il nostro pubblico in incognito, Stefano Cencetti conosciuto per caso su internet è un musicista e compositore della Toscana che mi ha aiutato a tradurre la mia melodia in musica, da subito si reso disponibile per aiutarmi. In questi mesi abbiamo fatto tante modifiche lavorato senza sosta e presi il tempo di riorganizzare tutto senza possibilità di incontrarci fisicamente, è nato per gioco e nato senza alcun interesse materiale uno scambio di idee tra amici e perfetti sconosciuti che hanno condiviso un messaggio da diffondere sul web.

Così ci racconta Maestra Michy, tutto nasce da una sua idea, insegnante nella scuola dell’infanzia di Pirri “caduti della grande guerra ” che unisce la sua passione e competenza in campo artistico e culturale un progetto che coinvolge Stefania Dore e Stefano Cencetti.

Lei una vera forza della natura, quarantenne monserratina da anni esperta di attività ludiche e di animazione e docente mette in campo un Progetto a tutto tondo da vedere, ascoltare e interagire.

Questo periodo di costrizione non li ha scoraggiati, anzi si sono conosciuti e uniti per collaborare producendo racconti per bambini.

Le parole servono a poco meglio guardare e giudicare da solo se le buone idee vanno promosse e condivise o se continuare a seguire una certa retorica che proclama ma non agisce mai.

L’Assessora alla Cultura di Monserrato, Emanuela Stara, non si fa attendere e subito coglie l’occasione per invitare la Maestra Michy e gli altri ideatori a collaborare con la mediateca perché il simpatico mostro arrivi a tutti i bimbi del Comune.

IL Mostro Moccioso è un progetto realizzato per i bambini e i ragazzi, un piccolo racconto con delle illustrazioni mostruose per affrontare un tema che sta caratterizzando le nostre giornate, un incontro uno scambio un botta e risposta con il virus più prepotente oggi in circolazione, un progetto realizzato per gioco oggi dopo due mesi di reclusione può diventare virale con il nostro contributo.

Il mostro moccioso è frutto di una condivisione e partecipazione volontaria di Stefania Dore e Stefano Cencetti.

M. Caterina Argiolas

L'articolo Da Monserrato, in tempi di pandemia, arriva un mostro simpatico che aiuta i bambini a vincere la paura (VIDEO) proviene da Casteddu On line.