Cuglieri: concorso per due agenti di polizia locale

Ecco le informazioni utili per la candidatura

Concorso per due agenti di polizia locale per il comune di Cuglieri. La selezione sarà per soli titoli per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo pieno e determinato per tre mesi (anno 2020).

Le figure richieste sono per due agenti di polizia locale, categoria giuridica C, posizione economica 1, da utilizzare in caso di insufficienza della graduatoria approvata con determinazione del responsabile del personale n.17/384 del 24 giugno 2019.

Mercoledì, 13 maggio 2020

L'articolo Cuglieri: concorso per due agenti di polizia locale sembra essere il primo su LinkOristano.it.