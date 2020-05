I guanti monouso per gli infermieri del Brotzu? “Sono finiti, le taglie S e M sono terminate”. A denunciarlo è il sindaco degli infermieri, il Nursing Up, attraverso il suo dirigente territoriale Diego Murracino. “A poche ore dai festeggiamenti della giornata mondiale dell’infermiere si passa dalle stelle alle stalle. Non è accettabile per chi fa assistenza diretta ai pazienti non avere i dispositivi di protezione individuale che proteggono e prevengono il contagio nel passaggio da un paziente ad un altro. Oggi al Brotzu sarebbe dovuta avvenire la distribuzione dei guanti per i reparti ma il deposito aziendale ne è privo”, attacca Murracino. “La direzione aziendale ha proceduto nel mese di febbraio all’ordine dei guanti ma non sono ancora arrivati. La loro assenza mette a rischio l’intera fase due della ripresa delle attività post emergenza Covid”. L’appello finale, lanciato all’assessore regionale della Sanità e al commissario straordinario del Brotzu? “Fornite i guanti agli operatori sanitari del Brotzu”.

L'articolo Cagliari, sos al Brotzu: “Sono finite le scorte di guanti per gli infermieri” proviene da Casteddu On line.