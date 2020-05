Cabras tra i gioielli turistici d’Italia che chiedono un fondo speciale

C’è anche Cabras tra i tre comuni costieri della Sardegna che hanno aderito all’iniziativa nazionale ‘I gioielli turistici d’Italia’, partita da San Giminiano (Siena) e ora condivisa da 28 piccoli centri ad alta vocazione turistica. Tra questi in Sardegna si aggiungono Pula e Castelsardo e nel resto d’Italia Amalfi e Positano in Campania, Portofino in Liguria, Montepulciano e Volterra in Toscana.

“Stiamo chiedendo al Governo un fondo speciale che copra, almeno in parte, la riduzione delle entrate direttamente connesse al turismo, la nostra linfa vitale”, spiega la sindaca di Pula Carla Medau. “Il turismo rappresenta circa il 13% del Pil nazionale, i piccoli e medi comuni diventano attrattori per interi distretti turistici, generando ricchezza e indotto anche oltre i confini comunali”.

“Le nostre entrate sono ai minimi, la tenuta sociale ed economica dei nostri territori è a rischio”, aggiunge Medau.

“Così come è a rischio la cura del nostro straordinario patrimonio artistico, culturale, monumentale, architettonico, insomma il patrimonio di tutta l’Italia. Abbiamo bisogno di un minimo di liquidità che ci consenta di farci trovare in piedi quando i flussi turistici ripartiranno. Ci impegniamo ad essere protagonisti di un nuovo turismo più sostenibile, attento e consapevole che trovi in noi una destinazione turistica sicura, un nuovo galateo dell’ospitalità”.

Mercoledì, 13 maggio 2020

