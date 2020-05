Cagliari, auto a 30 km orari in piazza Maxia: “Parcheggi salvi e pista ciclabile in via della Pineta”

La pista in via della Pineta, dedicata alle biciclette? Ci sarà, i lavori iniziano domani: doppia corsia bidirezionale su un solo lato, quello destro a salire da piazza Maxia, e proprio la piazza andrà ad unirsi a via Pessina per il limite di velocità di trenta chilometri orari. È questa la carta giocata dall’assessore comunale al Traffico, Alessio Mereu, dopo le lamentele dei commercianti: “Non perderemo nessuno dei 50 parcheggi nella piazza e ne recuperiamo anche qualcuno in via della Pineta. Abbiamo ascoltato varie volte i negozianti per trovare, poi, una soluzione che attenuasse i disagi dei quali si lamentavano. Abbiamo cercato di venirgli incontro”, afferma Mereu. “Non faremo solo la pista, bidirezionale e con un cordolo per renderla più sicura, ma rifaremo anche il manto stradale, abbiamo recuperato le risorse, via della Pineta era in condizioni compromesse. Realizzeremo anche degli attraversamenti pedonali rialzati per garantire la sicurezza”.

“La pista arriverà sino in via dei Salinieri, dove sarà istituito il senso unico a salire, così salveremo anche lì altri parcheggi, oltre che in via Baccelli, dove gli stalli saranno garantiti su entrambi i lati”.

