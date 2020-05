“Ricominciando dall’inizio”, visita raccontata nella casa di Gramsci

Il progetto è stato avviato appunto con il soggiorno di un gruppo formato da artisti, umanisti e poeti, giunto in Sardegna nel 2019 per riflettere insieme sull’applicazione dei concetti di autobiografia civile e traduzione di Gramsci in chiave artistica. Il gruppo ha poi condiviso le proprie riflessioni dialogando con 300 studenti delle scuole superiori a Cagliari, Oristano, Terralba e Ghilarza, che a loro volta hanno lavorato in forme diverse sulle parole di Gramsci che hanno sentito più vicine.

Entrare nella casa di Antonio Gramsci, osservare la narrazione fotografica che accompagna il visitatore tra il pensiero libero nato in prigionia e il rapporto che Gramsci aveva con la madre. Per ora un tour virtuale, solo raccontato, con la prima tappa espositiva del progetto “Ritornare a Gramsci”, allestito all’interno di Casa Gramsci a Ghilarza. Il progetto voluto e sostenuto dalla Fondazione Casa Museo Antonio Gramsci parte con “Ricominciando dall’inizio”, la tappa affidata a Marco Crivellin, Costanza Ferrini e Marta Fontana.

Ecco il racconto – curato dalla Fondazione Casa Gramsci onlus – del percorso espositivo di “Ricominciando dall’inizio”.

Nella prima stanza, dopo l’ingresso, si incontra la narrazione fotografica “e il cielo occupa il posto della terra” (2019-20), di Marco Crivellin. “Si può finire di vedere la realtà… capovolta… e il cielo occupa il posto della terra”. Q. 8,61. Nel progetto “Ritornare a Gramsci”, cielo e terra equivalgono a centro e marginalità, capovolti in uno scompiglio di mappa. Crivellin lo coglie nella sorpresa sui volti degli studenti e nel loro ritrovarsi altrove e lì, in una nuova centralità insieme a quella di Gramsci. L’obiettivo coglie la delicata relazione individuale e collettiva nel respiro/tempo/gesto: il blocco davanti alla carta bianca, la scelta della parola in gruppo, la pausa, il pennino sospeso nell’esitazione.

Nella seconda stanza, la cucina, “Corriazzu” e “Corrias Corriazzu” (2020) di Costanza Ferrini, sono due opere realizzate in situ. I titoli si rifanno alla lettera alla madre del 26 febbraio 1927. Due modi di declinare scrittura e memoria annodate nella corrispondenza/resistenza di madre e figlio.

“Corriazzu”, “resistente”, appunto, è un frottage su carta Wenzhou delle pietre di basalto del pozzo, del cortile e dell’aiuola costruita da Gramsci ragazzo. La carta di gelso fragile fa i muri tascabili di calligrafie tattili, un’impronta di forza, che si mutua nello scambio con la madre.

“Corrias Corriazzu”, assonanza tra nome della famiglia della madre Corrias e “corriazzu”, parole scritte ripetutamente in calligrafia minutissima con china rossa, su carta vegetale a uso alimentare. Tra loro unite nel “ti ricordi”, ponte di una nuova sintassi dell’attesa tra madre e figlio. Il lavoro a uncinetto è calligrafia morbida e invisibile, come le lettere della madre che non leggiamo e unisce le carte scritte le une alle altre fino alle loro ultime intonse.

Di fronte al pozzo, un piccolo arco immette nella terza stanza, in cui lo spazio è attraversato dall’installazione “Bisogna solo attendere” (2017-20), di Marta Fontana. Il processo semantico che la muove è la trasmutazione dell’oggetto stesso: le trappoline per uccelli, utilizzate dai cacciatori di frodo, si aprono e si “trasfigurano” in volti arcaici, di guerrieri, incisi nello spazio della stanza come antichi segni rupestri, sospesi al filo d’imbastitura.

La trappola è oggetto di cattura, condanna a morte, inganno che porta la vittima a essere essa stessa agente della propria fine. Gramsci affrontò la sua subdola cattura consapevolmente. Intellettualmente la costrizione lo portò a un agire essenziale. Sono così i quaderni guerrieri di Gramsci, raccolgono il suo pensiero libero nato in prigionia, un pensiero che si incide profondamente in chi lo incontra. “Bisogna solo attendere” è presentata a Casa Gramsci in una variante specifica.

Mercoledì, 13 maggio 2020

L'articolo “Ricominciando dall’inizio”, visita raccontata nella casa di Gramsci sembra essere il primo su LinkOristano.it.