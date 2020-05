Solidarietà dai pediatri del Sispe al presidente dell’Ordine dei medici

La polemica con la leghista Mele: “Ricerca di soluzioni, nessun motivo personale o politico”

I pediatri di libera scelta della provincia di Oristano aderenti al SISPe (Sindacato Italiano Specialisti Pediatri) si schierano al fianco dell’Ordine dei Medici di Oristano, guidato dal presidente Antonio Sulis, dopo le pesanti critiche mosse dalla consigliera regionale Annalisa Mele (Lega).

Associandosi a quanto detto dal segretario provinciale FIMMG, Alessandro Usai, il rappresentante provinciale del sindacato dei pediatri Innocenzo Puddu esprime piena solidarietà al dottor Sulis: l’operato del presidente dell’Ordine provinciale, “in questa, come in molte altre occasioni, è sempre stato improntato ad un’azione propositiva e fattiva. Volta a trovare soluzioni per la difficile, non da oggi, situazione sanitaria della nostra provincia, e non certo per motivi personali o politici”.

Il documento del sindacato pediatri invita quindi a non abbassare la guardia, nonostante la situazione epidemiologica ad Oristano sia più favorevole rispetto ad altre realtà: “L’azione di sprone nei riguardi delle istituzioni svolta dall’ordine dei Medici oltre che legittima ci sembra doverosa”.

“Purtroppo come cittadini prima ancora che come operatori sanitari”, concludono i pediatri, “abbiamo assistito nel corso di questi anni ad un progressivo depauperamento delle risorse e dei livelli assistenziali nei presidi sanitari della nostra provincia, che in questa situazione emergenziale ha raggiunto livelli non più accettabili. E, forse, di questo la dottoressa Mele dovrebbe preoccuparsi”.

Mercoledì, 13 maggio 2020

L'articolo Solidarietà dai pediatri del Sispe al presidente dell’Ordine dei medici sembra essere il primo su LinkOristano.it.