Un fuoco davanti alla basilica e bandiere sui balconi per Santa Giusta

Tra fede e norme di sicurezza: il parroco da solo in processione e messa in diretta tv

Un piccolo fuoco davanti alla basilica sostituirà il tradizionale falò. Il parroco in processione su un veicolo addobbato a festa, senza i fedeli, porterà fra le case la bandiera con l’immagine di Santa Giusta. Il Comune si è impegnato per decorare le strade principali del paese e ha donato a ogni famiglia un bandiera con l’immagine della santa patrona, da esporre su un un balcone o alla finestra. E un gruppo di giovani ha raccolto fondi per consentire la diretta tv della messa solenne celebrata dall’arcivesscovo. Sono giorni difficili, specie dopo l’annuncio di un nuovo caso di contagio da coronavirus, ma domani – 14 maggio – Santa Giusta non rinuncerà a onorare la santa patrona. Saranno celebrazioni nel segno della devozione e della tradizione, per quanto possibile, perché la sicurezza impone regole precise. Quest’anno, ad esempio, la popolazione non potrà assistere all’accensione del grande falò nell’area dedicata ai festeggiamenti, il vespro del giorno dedicato alla santa: una cerimonia che ha sempre coinvolto tutta la comunità sia nel taglio della legna sul monte Arci sia con la sfilata dei carri addobbati portavano la legna per le vie del paese. Simbolicamente, il sindaco Antonello Figus il giorno del vespro accenderà un piccolo fuoco nell’area della basilica, a nome e per conto di tutta la comunità. Chiaramente nessuno potrà partecipare a questo rito. In un comunicato, il sindaco ha presentato il programma: “Giovedì 14 maggio, grazie all’interessamento di un gruppo di giovani che compongono il comitato, la festa patronale sarà caratterizzata da un evento che sostituirà la processione solenne che portava il simulacro di Santa Giusta per le vie del paese. Stavolta a percorrere la vie del paese e delle borgate sarà un altro segno della fede che le appartiene, la bandiera che riporta la sua immagine sacra, che sarà benedetta anche quest’anno dal parroco, monsignor Paolo Ghiani”. Sarà proprio il parrocco, a bordo di un veicolo adeguatamente addobbato, a percorrere le vie del paese con la bandiera, “portando lo spirito della nostra Santa nelle case e nelle famiglie, che proprio in questo momento pregano Santa Giusta affinché possa liberarci da questo terribile virus che sta sconvolgendo la nostra vita”. La santa messa sarà celebrata alle 11 e presieduta dall’arcivescovo di Oristano, monsignor Roberto Carboni. Funzione celebrata ovviamente a porte chiuse, nel rispetto delle norme dettate per questa fase di emergenza, alla presenza del sindaco in rappresentanza della comunità civile. “Grazie alle donazioni raccolte da un gruppo di cittadini”, prosegue il sindaco Antonello Figus, “si sono recuperati i fondi per consentire la trasmissione in diretta della santa messa sull’emittente televisiva oristanese Super TV, che consentirà ai devoti di Santa Giusta di assistere alla celebrazione solenne dalla propria abitazione”.

“Affinché la comunità potesse vivere questa giornata con un senso di appartenenza e di festa comune”, spiega ancora il sindaco, “l’amministrazione comunale ha voluto partecipare direttamente alla cura e all’addobbo del paese, che per questa occasione si presentava vestito a festa, con i rami d’alloro che profumavano l’aria e le bandierine ed i festoni che gli regalavano quell’ara di festa che si manifestava ai numerosi passanti che in quei giorni percorrevano la nostra cittadina”. Infine, sempre per volontà del Comune, è stata donata a ogni famiglia una bandiera con l’immagine di Santa Giusta, con l’invito ad esporla nei giorni della festa, per testimoniare la fede e la preghiera della comunità in onore della patrona. “Un dono per le famiglie”, conclude il sindaco Antonello Figus, “che nella storia ricorderà questi momenti difficili per la nostra vita, e che l’immagine di Santa Giusta ci aiuterà a dimenticare”. Mercoledì, 13 maggio 2020 L'articolo Un fuoco davanti alla basilica e bandiere sui balconi per Santa Giusta sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano