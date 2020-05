Via la Polizia stradale da Fonni? Inaccettabile, per Fratelli d’Italia

Mura, Piga e Mundula: “Conte approfitta dell’emergenza sanitaria per abbandonare la Sardegna” “Ancora una volta il presidente del Consiglio approfitta dell’emergenza sanitaria per prendere decisioni che danneggiano in maniera grave la comunità. Ci opporremo con forza e in tutti i modi alla chiusura del distaccamento di Polizia di Fonni”. In una mozione, i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia – Francesco Mura, Fausto Piga e Nico Mundula – contestano “una scelta scandalosa che danneggia pesantemente la comunità della zona più interna della Sardegna”. La notizia sulla possibile chiusura del distaccamento di Polizia stradale di Fonni è di ieri. Sembra che la comunicazione trasmessa dal direttore generale della Polizia di Stato alla Prefettura di Nuoro fosse datata 1° aprile, ma la sindaca di Fonni, Daniela Falconi, è stata informata solo ora, con una e-mail piuttosto informale.

Il capogruppo FdI in Consiglio regionale, Francesco Mura, contesta le motivazioni di carattere economico/ragionieristico che sarebbero state addotte a giustificazione della chiusura. “Motivazioni piuttosto deboli, tanto più se paragonate al gravissimo danno che si rischia di arrecare al territorio barbaricino, già colpito, negli anni, da una lunga serie di tagli ai servizi fondamentali quale sanità, istruzione, trasporti, uffici postali ed ora sicurezza”, dice Mura. Ancora più grave, secondo i consiglieri regionali FdI, il fatto che la chiusura venga disposta in un periodo complicato vista l’emergenza da Covid-19. “Questo è un fatto inaccettabile”, continua Mura. “La stagione dei tagli, da cui veniamo, ha prodotto effetti nefasti in un periodo nel quale le forze di polizia si sono dimostrate quanto mai essenziali nel supporto ai Comuni e alle popolazioni delle aree più isolate e marginali. La decisione di chiudere il distaccamento di Polizia stradale di Fonni è del tutto immotivata, anche alla luce della collocazione geografica in cui il presidio opera, offrendo supporto alla circolazione stradale in periodo di neve e ghiaccio”. Mercoledì, 13 maggio 2020 L'articolo Via la Polizia stradale da Fonni? Inaccettabile, per Fratelli d’Italia sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano