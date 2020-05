Emergenza coronavirus: in pagamento i contributi per famiglie e imprese di Arcidano

Il Comune interviene anche con proprie risorse. Il sindaco Cera: “In campo tutte le forze e quanto a nostra disposizione”

Arrivano i contributi per famiglie e imprese di Arcidano. Lo ha annunciato il sindaco Emanuele Cera dando conto di un insieme di interventi curati dall’amministrazione per sostenere quanti si trovano in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus.

“L’amministrazione comunale”, spiega il sindaco Cera, “non è certamente rimasta a guardare, anzi, ha messo in campo tutte le forze e le risorse per garantire a tutta la popolazione, servizi e un concreto sostegno morale e materiale”.

“In questi giorni”, spiega il sindaco di Arcidano, “sono state messe a disposizione delle imprese locali, le somme previste dal bando comunale “Il Comune per le Imprese”, per le attività che hanno subito la sospensione/riduzione dell’attività lavorativa a causa del’emergenza sanitaria. Abbiamo impiegato risorse finanziarie del bilancio comunale. E’ già stato predisposto il pagamento. Si è operato in base al numero di dipendenti, per ogni azienda che abbia presentato regolare domanda e sia risultata idonea dopo l’istruttoria”.

“Sono ben 51 al momento le ditte che beneficeranno del “Bonus solidale”, ha spiegato ancora il sindaco Cera. “Alle ditte individuali vanno 800,00 euro; alle società 1000,00 euro; alle ditte con uno o due dipendenti 1000 euro; alle ditte con tre o più dipendenti 1500,00 euro”.

“L’amministrazione comunale”, evidenzia ancora il sindaco Cera, “con un grosso sforzo economico ha programmato questa misura di sostegno per le imprese con sede legale e operativa nel comune e che hanno dovuto sospendere la propria attività a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Abbiamo voluto tutelare e sostenere la stabilità delle attività economico produttive locali”.

“E’ un segnale importante per le imprese arcidanesi”, afferma ancora Emanuele Cera, “un’iniezione di denaro ma soprattutto, spero, di fiducia per quelle aziende che da un giorno all’altro hanno visto “sospesa” la propria attività ma che continuano a sostenere costi di gestione. Con questo contributo abbiamo voluto garantire la liquidità per non veder morire l’attività stessa e ripartire non appena la situazione sanitaria lo consentirà”.

Il sindaco di Arcidano ha annunciato, inoltre, che è in pagamento, in questi giorni, la prima mensilità relativo al bando di sostegno della Regione, il noto contributo da 800 euro.

“L’istruttoria relativa a questa misura è stata lunga a causa delle frequenti modifiche del bando stesso”, ha spiegato il sindaco di San Nicolò d’Arcidano Emanuele Cera, che è anche consigliere regionale e in questo ruolo ha sollecitato un miglioramento dello strumento di sostegno. “Inoltre”, ha spiegato ancora Cera, “molte domande risultavano incomplete, quindi gli uffici hanno dovuto contattare personalmente i cittadini per carpire la reale situazione di ciascuno”.

Mercoledì, 13 maggio 2020

