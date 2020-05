Diabetologi: “Siamo pronti per le visite, ma non abbiamo istruzioni”

Ambulatori da riaprire, l’AMD propone all’assessore e alle Asl le linee guida per la fase 2

Ambulatori chiusi da due mesi, centinaia di visite cancellate. Ma ora, mentre negozi e ristoranti si preparano a riaprire, per i malati di diabete è difficile capire perché gli ambulatori per loro debbano restare chiusi. Ecco la spiegazione secondo l’AMD, l’Associazione Medici Diabetologi della Sardegna: “Noi siamo pronti, ma l’assessore Nieddu e le Aziende sanitarie ci devono dare indicazioni sulle regole”. Spiega il presidente regionale dell’AMD, Gianfranco Madau: “Purtroppo nulla è stato modificato nelle disposizioni regionali e aziendali: ambulatori chiusi, solo urgenze o emergenze. In queste settimane la risposta con la telemedicina ha portato all’applicazione puntuale del distanziamento per arginare la pandemia, ma ora, anche nelle cure ambulatoriali, è necessario ricominciare con le normali visite in presenza del paziente, pur proseguendo con le visite in telemedicina per una parte di essi”.

Per questo motivo, nelle ultime tre settimane il Direttivo dell'AMD ha lavorato per progettare l'organizzazione della fase 2, con una procedura che dovrebbe armonizzare le esigenze assistenziali con le necessarie precauzioni. Il documento, inviato all'assessore Nieddu, indicati i principi clinici e organizzativi in base ai quali individuare per ciascun paziente diabetico la migliore tipologia di accesso alle cure. "Nell'assistenza alla persona con diabete nessuno deve restare indietro", ribadisce Ilaria Pelligra, consigliera AMD, "pena l'aumento delle complicanze acute e croniche della malattia , in particolar modo in questo momento in cui i pazienti diabetici risultano ad aumentato rischio di sviluppare complicanze in seguito a infezione da SARS-CoV-2". "Noi siamo pronti a questo impegno", conferma il presidente Madau. "L'assessore Nieddu e le Aziende sanitarie ci devono dare le indicazioni relative all'avvio e alla tempistica della nuova fase: dalle regole di priorità degli accessi, alle risorse umane e tecniche per attuarli". In queste settimane di lockdown, gli specialisti diabetologi hanno continuato a monitorare lo stato di salute dei pazienti, grazie a controlli telefonici e telematici. Attraverso la teleassistenza, il team di cura diabetologico ha continuato ad avere un rapporto stretto con i pazienti, soprattutto nella fasi precedenti alla "televisita", aiutandoli nella preparazione della documentazione clinica necessaria, con l'invio dei dati, e dando vita a intere sessioni di "informatizzazione pratica" ai pazienti o a chi si prende cura di loro. Successivamente, nel corso della chiamata telefonica, hanno continuato a verificare la situazione clinica, modificando le terapie, compilando ed inviando il referto con l'indicazione del successivo appuntamento. A proposito delle televisite, il direttivo dell'AMD in una nota ricorda come la richiesta di un riconoscimento di tale prestazione, ampiamente circostanziata e dettagliata, sia rimasta senza risposta. "Nonostante le tante lettere inviate all'assessorato", conclude la nota dell'Associazione, "non abbiamo ricevuto alcun segnale dall'assessore regionale alla Salute, neanche sul fatto che lo avesse letto".

