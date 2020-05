Modolo: dal Comune sostegno a famiglie, imprese e studenti

Assegni ai disoccupati, contributi per l’affitto e computer per le lezioni online



Contributi e aiuti alle aziende e alle famiglie in difficoltà, personal computer in comodato d’uso agli studenti: il Comune di Modolo ha pubblicato diversi bandi a sostegno della popolazione in difficoltà per l’emergenza coronavirus. L’Amministrazione comunale ha tentato così di coprire le esigenze delle varie fasce di popolazione presenti nel paese, per dare a tutti analoghe possibilità di ripresa.

In particolare sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

un contributo economico finalizzato al superamento delle condizioni di povertà, destinato a chi è disoccupato (o inoccupato) e non percepisca già altre forme di sostegno;

un contributo una tantum per le attività economiche e produttive con sede a Modolo, a copertura dei costi e delle esigenze di questi due mesi di forzata chiusura;

un contributo per il sostegno alla locazione a uso residenziale di immobili occupati a titolo di abitazione principale o esclusiva (residenza anagrafica), per i casi di reale necessità.

Il Comune ha pensato anche agli studenti in difficoltà per seguire le lezioni a distanza: saranno distribuiti gratuitamente dei personal computer precedentemente usati dall’Amministrazione comunale e poi rigenerati. Potranno richiederli gli alunni in situazioni di disagio e in questo modo si cercherà di garantire in egual misura a tutti il diritto fondamentale allo studio.

“Questo periodo drammatico, di portata eccezionale, richiede uno sforzo incredibile da parte di tutti. Le Istituzioni locali sanno di trovarsi in prima linea al fianco delle proprie comunità”, spiega il sindaco Omar Hassan.

“È importante che nessuno sia lasciato solo o rimanga indietro. Perciò bisogna offrire sostegno partendo dai soggetti più esposti agli effetti negativi causati dall’emergenza virale o dai più fragili”, conclude il primo cittadino. “È quello che abbiamo cercato di fare adottando queste misure straordinarie per i cittadini di Modolo, che si aggiungono agli altri importanti interventi già messi in campo da Governo e Regione”.

Mercoledì, 13 maggio 2020

