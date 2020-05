Antidoping: operazione dei Nas in alcune palestre della Sardegna

Sequestrati farmaci anabolizzanti

Operazione antidoping del Nas Carabinieri di Cagliari che ha scoperto un uso indiscriminato di farmaci vietati nelle palestre. I militari, coadiuvati nelle operazioni dal personale delle compagnie carabinieri di Cagliari, Sanluri e Lanusei, hanno eseguito a Cagliari, Villasor e Tortolì una serie di perquisizioni a carico di personal trainers, body-builders e frequentratori di palestre. L’attività investigativa è stata avviata dopo che alcuni genitori si erano rivolti in modo anonimo alla procura delle repubblica presso il tribunale di Cagliari, poichè seriamente preoccupati per il fatto che i loro figli, assidui frequentatori di palestre, avessero iniziato a far uso di farmaci anabolizzanti.

Nel corso delle indagini è emerso che i ragazzi, iscritti in una palestra di Cagliari frequentata anche da atleti partecipanti a gare di bodybuilding, su suggerimento di alcuni personal trainer, avevano iniziato ad assumere sostanze dopanti. E’ stato inoltre accertato che alcuni tra i personal trainer di quella palestra indirizzavano i loro clienti ad assumere sostanze ad effetto anabolizzante e/o dopante, sia per scopi agonistici che per mero edonismo.

Le perquisizioni hanno permesso agli inquirenti di recuperare un cospicuo quantitativo di farmaci, soprattutto esteri, ad azione anabolizzante e dopante, alcuni dei quali ad esclusivo uso veterinario, unitamente a documentazione di vario genere, al momento ancora al vaglio.

Ulteriori indagini sono ancora in corso di svolgimento. (AGI)

Mercoledì, 13 maggio 2020

L'articolo Antidoping: operazione dei Nas in alcune palestre della Sardegna sembra essere il primo su LinkOristano.it.