Concorso di canto in lingua sarda, iscrizioni aperte

Sono aperte le iscrizioni per partecipare al concorso di canto intitolato “canto pro sa terra mia” un concorso social organizzato dal gruppo Facebook Solu in Sardu in collaborazione con l’associazione culturale Alas in Bolu.

Il concorso è rivolto a giovani appassionati di canto, a cantautori, e a gruppi, per partecipare è necessario che il testo della canzone sia in lingua sarda, con tutte le sue varianti, il genere di musica invece si lascia scegliere ai partecipanti. Per chi vorrebbe partecipare, ma non ha un testo proprio, può cantare una canzone tradizionale sarda. Una volta cantata la canzone, bisogna inviare il video in forma privata agli amministratori del gruppo Solu in sardu, oppure inviare i video all’email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Per ulteriori informazioni telefonare al numero: 3489518899 Marieddu.

