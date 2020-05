Vale circa 4 miliardi la sospensione all’acconto all’Irap, mentre alle Pmi verrebbero destinati circa 10 miliardi: 6 miliardi per finanziare i ristori a fondo perduto, 1,5 miliardi per gli affitti commerciali e 2 miliardi per l’adattamento dei locali. In totale vale 55 miliardi il Dl Rilancio portato in preconsiglio e che approderà oggi in Consiglio dei Ministri. Alle indennità di autonomi, co.co.co, stagionali, artigiani e commercianti sarebbero destinati 4,5 miliardi, 500 milioni andrebbero invece al al sostegno di colf e badanti e altri 700 milioni per i congedi parentali e i bonus baby sitter.

Leggi su https://www.agi.it/economia/news/2020-05-13/fase-2-dl-rilancio-pmi-irap-bonus-baby-sitter-sanit-8596543/

L'articolo Governo, accordo sul dl Rilancio. Oggi il Consiglio dei ministri proviene da Casteddu On line.